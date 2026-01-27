Advertisement
HOME FINANCE

Gerak Cepat, Pegadaian Kanwil X Jabar Salurkan Bantuan ke Lokasi Bencana Longsor di Cisarua

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |17:18 WIB
BANDUNG BARAT – PT Pegadaian Kantor Wilayah X Jawa Barat bergerak cepat menunjukkan kepedulian nyata terhadap warga terdampak bencana tanah longsor di Kampung Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa (26/1/2026).

Pegadaian menyalurkan bantuan kemanusiaan darurat untuk meringankan beban masyarakat yang kehilangan tempat tinggal serta akses logistik.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian integral dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan, sekaligus wujud komitmen Pegadaian untuk hadir di garda terdepan dalam aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Bagian Kemitraan Bina Lingkungan Kanwil X Jawa Barat, Hikmat Darajat yang hadir mewakili Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil X Jawa Barat, Eko Supriyanto. Bantuan diterima langsung oleh Bapak Dadan Supardan, Koordinator Posko Logistik Dapur Umum Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.

Adapun paket bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan prioritas di pengungsian, mulai dari bahan pangan (sembako), pakaian layak pakai, perlengkapan tidur, hingga obat-obatan dan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh warga di tengah kondisi darurat.

Dalam keterangan terpisah, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil X Jawa Barat, Eko Supriyanto menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang menimpa warga Desa Pasirlangu.

"Keluarga besar PT Pegadaian turut berduka atas musibah longsor yang terjadi di Cisarua. Kehadiran kami di sini bukan sekadar memberikan bantuan fisik, melainkan bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral perusahaan untuk hadir mendampingi masyarakat, terutama dalam situasi sulit seperti saat ini," ujarnya.

Halaman:
1 2
