Pesan Purbaya soal IHSG Kena Trading Halt: Bersihkan Bursa dari Saham Gorengan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta para investor untuk tetap tenang menanggapi anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hal ini yang memicu penghentian perdagangan sementara (trading halt) selama dua hari berturut-turut.

Purbaya menegaskan bahwa guncangan ini hanyalah reaksi sesaat pasar terhadap isu indeks MSCI.

Purbaya meyakini bahwa pelemahan yang terjadi tidak mencerminkan kondisi ekonomi nasional yang sebenarnya.

Ia justru melihat ini sebagai momentum untuk membersihkan pasar modal dari praktik-praktik yang tidak sehat.

"Ini jelas shock sementara karena fundamental kita enggak masalah. Kalau yang jatuh bursa saham-saham gorengan kan saya udah ingatkan dari dulu, bersihkan bursa dari saham gorengan. Tapi yang besar-besar kan masih ada, yang saham-saham yang blue chip itu kan naiknya belum terlalu tinggi. Kalau ada yang takut, lari aja ke situ," ujar Purbaya saat ditemu di Kemenko Perekonomian.

Fondasi Ekonomi Kuat

Purbaya menjamin bahwa fondasi ekonomi Indonesia akan semakin kokoh seiring dengan aksi bersih-bersih birokrasi yang tengah dilakukannya.