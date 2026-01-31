Jadi Pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK, Segini Harta Kekayaan Friderica Widyasari

Friderica Widyasari Dewi Jadi Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. (Foto: Okezone.com/OJK)

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta hari ini. OJK pun menetapkan Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Keputusan jabatan Pejabat Pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026,” tulis keterangan OJK, Sabtu (31/1/2026).

OJK menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja, dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan.

OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Di tengah penetapan pimpinan OJK, menarik perhatian soal harta kekayaan Friderica Widyasari Dewi yang resmi ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menggantikan posisi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Mengutip data LHKPN, berikut harta kekayaan Friderica Widyasari Dewi:

A. Tanah dan Bangunan

Rp 82.890.338.891

Tanah dan Bangunan Seluas 930 m²/346 m² di KAB/KOTA Jakarta Selatan, Hasil Sendiri: Rp 22.000.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 132 m²/232 m² di KAB/KOTA Jakarta Selatan, Hasil Sendiri: Rp 6.500.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 653 m²/489 m² di KAB/KOTA Jakarta Selatan, Hasil Sendiri: Rp 19.000.000.000

Bangunan Seluas 230 m² di KAB/KOTA Jakarta Selatan, Hasil Sendiri: Rp 9.800.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 605 m²/200 m² di KAB/KOTA Tangerang Selatan, Hasil Sendiri: Rp 11.000.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 3.500 m²/100 m² di KAB/KOTA Bogor, Hasil Sendiri: Rp 2.250.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 490 m²/250 m² di KAB/KOTA Yogyakarta, Warisan: Rp 6.000.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 225 m²/100 m² di KAB/KOTA Badung, Hasil Sendiri: Rp 5.000.000.000

Bangunan Seluas 42,4 m² di KAB/KOTA Bekasi, Hasil Sendiri: Rp 595.322.347

Bangunan Seluas 54,05 m² di KAB/KOTA Bekasi, Hasil Sendiri: Rp 745.016.544