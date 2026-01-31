Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Plt Dirut BEI Diumumkan Sebelum Perdagangan Senin Pekan Depan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |21:19 WIB
Plt Dirut BEI Diumumkan Sebelum Perdagangan Senin Pekan Depan
Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik soal Plt Dirut BEI. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa posisi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) BEI akan terisi sebelum perdagangan dimulai pada Senin, 2 Februari 2026.

"Ya (memastikan Plt. Dirut BEI). Ditunggu saja," ujar Jeffrey singkat di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Jeffrey memastikan bahwa Plt Dirut BEI berasal dari internal perusahaan. Saat ditanya apakah dirinya yang bakal mengisi posisi orang nomor satu di BEI, Jeffrey hanya meminta untuk menunggu.

"Tunggu saja ya," katanya.

Adapun, Jeffrey menekankan bahwa operasional BEI berjalan normal. Kondisi ini sejalan dengan internal BEI yang terkonsolidasi, meskipun perdagangan IHSG anjlok 8 persen dan mengalami trading halt di akhir pekan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198790//friderica_widyasari-0Mfz_large.jpg
Jurus Friderica Widyasari Percepat Reformasi Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198706//saham-axZT_large.jpg
Jumlah Investor Saham Tembus 21 Juta hingga Akhir Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/320/3198683//ojk-USb0_large.jpg
Pengusaha Soroti Kredibilitas dan Tata Kelola OJK Usai Mahendra hingga Mirza Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198656//ojk-Jxmy_large.jpg
Bos OJK dan BEI Mundur, Kepercayaan Investor Pasar Modal Pulih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198653//mahendra_siregar-jJPu_large.jpg
Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara Mundur, Alarm Krisis Kredibilitas Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198665//ojk-t5gv_large.jpg
Fakta-Fakta Mundurnya Mahendra, Mirza dan Inarno dari Pimpinan OJK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement