Plt Dirut BEI Diumumkan Sebelum Perdagangan Senin Pekan Depan

JAKARTA – Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa posisi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) BEI akan terisi sebelum perdagangan dimulai pada Senin, 2 Februari 2026.

"Ya (memastikan Plt. Dirut BEI). Ditunggu saja," ujar Jeffrey singkat di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Jeffrey memastikan bahwa Plt Dirut BEI berasal dari internal perusahaan. Saat ditanya apakah dirinya yang bakal mengisi posisi orang nomor satu di BEI, Jeffrey hanya meminta untuk menunggu.

"Tunggu saja ya," katanya.

Adapun, Jeffrey menekankan bahwa operasional BEI berjalan normal. Kondisi ini sejalan dengan internal BEI yang terkonsolidasi, meskipun perdagangan IHSG anjlok 8 persen dan mengalami trading halt di akhir pekan.