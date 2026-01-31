Cek Fakta, Apakah Jasa Joki Galbay Bisa Menghapuskan Utang Pinjol?

JAKARTA – Cek fakta, apakah jasa joki galbay bisa menghapus utang pinjol?

Joki gagal bayar (galbay) pinjaman online (pinjol) adalah orang atau kelompok yang menawarkan jasa untuk membantu debitur (peminjam) yang mengalami kesulitan dalam pelunasan hutang pinjol.

Jasa ini digunakan oleh debitur yang memiliki rekam jejak buruk akibat kredit macet atau bermasalah. Biasanya, joki ini akan melakukan peminjaman agar nasabahnya bisa melakukan pembayaran.

Meskipun berkesan membantu, tindakan joki ini sebenarnya malah memberikan risiko lebih buruk kepada konsumen. Sebelum membahas risiko, ada baiknya mengetahui lebih lanjut cara joki galbay pinjol bekerja.

Lantas, apakah jasa joki galbay bisa menghapus utang pinjol? Faktanya, tidak. Justru jasa joki galbay merupakan praktik ilegal yang dapat menimbulkan berbagai risiko. Mereka dapat menipu dengan mencuri uang yang telah dibayarkan daripada membantu, dan data pribadi yang diserahkan juga dapat digunakan untuk tindakan kriminal yang melanggar hukum.

Berikut beberapa bahaya menggunakan joki pinjol, dilansir dari Instagram resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Penyalahgunaan data pribadi

Risiko penipuan

Tidak punya kontrol atas pinjaman

Tarif joki yang mahal