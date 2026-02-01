Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Fakta-Fakta Iman Rachman Mundur dari Dirut BEI

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |07:10 WIB
Fakta-Fakta Iman Rachman Mundur dari Dirut BEI
Iman Rachman Mundur sebagai Direktur Utama BEI. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Fakta-fakta Iman Rachman mundur dari Dirut BEI.Iman Rachman mengundurkan diri, Jumat pagi, 30 Januari 2026. 

Keputusan ini mengejutkan pasar setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 8 persen dan sempat mengalami trading halt selama dua hari berturut-turut pada Rabu-Kamis (28–29 Januari 2026). 

Berikut fakta-fakta Iman Rachman mundur dari Dirut BEI, Minggu (31/1/2026): 

1. Bentuk Tanggung Jawab Iman

Iman mengatakan, pengunduran dirinya dari Jabatan Direktur Utama merupakan bentuk tanggung jawab atas apa belakangan  terjadi di pasar. IHSG runtuh dari level tertingginya di level 9.000 an pada pertengahan Januari, menjadi di level 8.000 an pada akhir Januari.

"Saya sebagai Direktur Utama dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai direktur Utama Bursa Efek Indonesia," ujarnya. 

2. Harapan Iman Rachman 

Iman berharap pengunduran dirinya dari bangku Direktur Utama akan mebuat pasar lebih baik dan bertumbuh kedepannya. Ia meyakini lankah yang diambil merupakan bentuk tanggung jawab.

"Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal, semoga setelah ini pasar modal kita pebjh baik lagi. Saya percaya ini bentuk tanggung jawab saya, sebagai direktur utama Bursa Efek Indonesia, mudah mudshan bursa kita yang hari ini membaik akan terus membaik," tambahnya.

3. BEI Siapkan Plt Dirut

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan Plt (Pelaksana Tugas) Direktur Utama pasca pengunduran diri Iman Rachman. 

"Administrasi semuanya akan berlaku sesuai ketentuan, nanti akan ada sementara Plt yang akan ditunjuk, sampai ditunjuk direktur utama yang baru," kata Iman. 

 

