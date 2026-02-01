Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Goldman Sachs Turunkan Rating, IHSG Pekan Depan Berpotensi Makin Tertekan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |06:10 WIB
Goldman Sachs Turunkan Rating, IHSG Pekan Depan Berpotensi Makin Tertekan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan ke level 8.329,606. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan ke level 8.329,606 pada pekan ini. IHSG pun turun 6,94% dari posisi 8.951,010 pada pekan lalu.

Menurut Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, tekanan terhadap IHSG akan berlanjut pada perdagangan pekan depan. Sebab, sentimen akan bersumber dari hasil rilis analis Goldman Sachs Group Inc., yang memangkas peringkat saham Indonesia menjadi underweight. Keputusan ini buntut dari hasil MSCI yang menilai pasar saham Indonesia masih kurang transparan.

"Perdagangan saham hari Senin kemungkinan IHSG di-suspend kembali karena turun 8 persen akibat Goldman Sachs menurunkan rating saham Indonesia menjadi underweight," ujarnya melalui pernyataan tertulis, Sabtu (31/1/2026).

Ibrahim menyebut sentimen ini akan membuat dana asing yang ditempatkan di pasar saham RI kembali ditarik oleh para investor. Sehingga proyeksinya, koreksi terhadap IHSG akan berlanjut pada pekan depan.

"Sama seperti MSCI, tinggal tunggu JP Morgan saja. Diperkirakan investor asing akan melakukan aksi jual," tambahnya.

Sekedar informasi tambahan, penurunan peringkat saham Indonesia oleh Goldman Sachs merupakan buntut kekhawatiran MSCI yang akan menurunkan klasifikasi pasar modal dari emerging market menjadi frontier market. Hal ini memicu dana asing keluar lebih dari USD 13 miliar atau setara Rp217 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198441//ihsg_melemah-mNCu_large.jpg
6 Fakta IHSG Runtuh, Trading Halt dan OJK Berkantor di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198706//saham-axZT_large.jpg
Jumlah Investor Saham Tembus 21 Juta hingga Akhir Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198656//ojk-Jxmy_large.jpg
Bos OJK dan BEI Mundur, Kepercayaan Investor Pasar Modal Pulih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/320/3198671//ihsg-vaWp_large.jpg
IHSG Ambruk Pekan Ini dari Level 8.951 ke 8.329, Turun Hampir 7%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198665//ojk-t5gv_large.jpg
Fakta-Fakta Mundurnya Mahendra, Mirza dan Inarno dari Pimpinan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198650//pimpinan_ojk_mundur-rCO5_large.jpg
Banggar Soroti Mundurnya Bos OJK: Mundur Saja Tak Cukup, Harus Benahi Kebijakan Free Float
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement