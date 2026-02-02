Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Masih Anjlok ke Level 7.887

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |12:39 WIB
IHSG Sesi I Masih Anjlok ke Level 7.887
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun bebas 5,31 persen ke level 7.887 pada sesi penutupan perdagangan siang ini, Senin (2/2/2026).

Untuk diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari tadi, IHSG juga berada di zona merah dengan pelemahan 0,28 persen di level 8.306. Sepanjang pedagang hingga siang, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 8.313 dan level terendah di 7.858.

Volume perdagangan tercatat di 33,6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp18,9 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 2 juta kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp14,1 triliun.

Sebanyak 68 saham mengalami kenaikan dan 750 saham mengalami penurunan. Kemudian 140 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, semua sektor berada di area tertekan. Sektor energi melemah 7,87 persen. Kemudian sektor non siklikal turun 2,2 persen. Sektor siklikal mengalami koreksi 7,92 persen.

Sektor keuangan turun 2,90 persen. Sektor infrastruktur lesu 6,52 persen. Sektor properti melemah 6,39 persen. Sektor bahan baku turun 11,19 persen. Kemudian sektor transportasi juga ambles 5,84 persen.

 

Telusuri berita finance lainnya
