Ini yang Bikin Purbaya dan Menteri KKP Saling Sindir

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono saling sindir terkait proyek pembangunan kapal.

Purbaya merespons pernyataan Menteri Trenggono yang menyebut dana pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris. Menurut Purbaya, meskipun berasal dari pinjaman, mekanismenya tetap melalui Kementerian Keuangan.

"Ya udah, enggak apa-apa. Yang betul, Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga, tetap saja," lanjutnya.

Purbaya menjelaskan, dalam perencanaan proyek besar seperti pembangunan kapal dalam jumlah ribuan unit, perencanaan tidak bisa hanya menunggu ketersediaan anggaran.

"Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya. Kan sudah ada rencana di depannya. Ya, saya minta itu. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," jelasnya.