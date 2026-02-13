Apakah PNS dan ASN Libur Awal Ramadhan 2026? Ini Ketentuannya

Apakah PNS dan ASN libur awal Ramadhan 2026? Ini Ketentuannya. Awal bulan Ramadhan 2026 atau 1447 Hijriah sebentar lagi akan tiba.

Mengacu Kalender Islam Hijriah yang diterbitkan Kementerian Agama (Kemenag) RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Islam (Bimas Islam), 1 Ramadhan 1447 H bertepatan dengan 19 Februari 2026.

Maka itu, pemerintah akan mengumumkan awal Ramadhan melalui sidang isbat yang akan digelar pada 17 Februari 2026 mendatang.

Sementara itu, organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 2026 jatuh pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini termuat dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.

Maka itu, Ramadhan akan dimulai pada pekan depan. Sebab itu, masyarakat perlu mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadhan, salah satunya dengan mengetahui jadwal libur awal Ramadhan.

Pemerintah resmi mengatur jadwal hari libur dan cuti bersama tahun 2026 dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditetapkan Jakarta pada 19 September 2025.

SKB 3 Menteri ini ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). terdapat total 17 peringatan hari libur nasional dan 8 cuti bersama.

Dari total daftar libur yang ada, tidak ada hari libur yang jatuh pada 18-19 Februari 2026, seperti ditetapkannya awal bulan Ramadhan di atas.