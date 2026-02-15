Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta THR PNS, TNI, dan Polri Naik di Lebaran 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |09:14 WIB
4 Fakta THR PNS, TNI, dan Polri Naik di Lebaran 2026
Anggaran yang disiapkan untuk pembayaran THR tahun ini lebih besar. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Kabar baik bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, karena Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026 dipastikan cair kembali. Bahkan, anggaran yang disiapkan untuk pembayaran THR tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri pada 2026. Alokasi ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 10,22 persen dibandingkan anggaran tahun lalu yang tercatat sebesar Rp49 triliun.

Berikut fakta-fakta menarik terkait THR 2026 bagi PNS, TNI, dan Polri, Minggu (15/2/2026):

1. Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penyediaan dana THR ini merupakan bagian dari langkah strategis kementerian dalam mengoptimalkan belanja negara guna menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional sejak kuartal I 2026.

2. Belanja Negara Langsung Naik Karena THR

Purbaya memaparkan bahwa pemerintah memproyeksikan total belanja negara pada tiga bulan pertama tahun ini akan menembus angka Rp809 triliun. Tingginya serapan belanja di awal tahun diharapkan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi domestik.

“Belanja negara di kuartal I 2026 ini akan mencapai Rp809 triliun,” ujar Purbaya.

 

