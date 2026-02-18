Rayakan Imlek dengan Investasi dalam Promo Angpao Imlek Spesial dari Danakita Investama di Aplikasi MotionTrade!

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas berkomitmen untuk mendukung penciptaan investor baru di pasar modal, baik investor saham maupun investor reksa dana.

Danakita Investama berkolaborasi dengan MNC Sekuritas dengan menghadirkan promo “Angpao Imlek Spesial” di aplikasi online trading MotionTrade. Total bonus cashback dari promo ini senilai Rp3.000.000 untuk 20 investor pertama.

Investor wajib melakukan pembelian salah satu dari produk reksa dana Danakita Investama senilai minimum Rp500.000 di aplikasi MotionTrade dan tidak melakukan penjualan hingga periode penilaian berakhir. Produk reksa dana yang diikutsertakan dalam promo ini adalah Danakita Investasi Fleksibel dan Danakita Saham Prioritas.

Raih kesempatan untuk mendapatkan bonus cashback berupa unit penyertaan reksa dana Danakita Investasi Fleksibel senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) investor pertama yang beruntung! Periode promo berlangsung dari 18 Februari 2026 hingga 18 Maret 2026. Adapun periode penilaian hingga 19 Mei 2026.

Jangan lewatkan kesempatan untuk memenangkan cashback unit penyertaan dari Danakita Investama! Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui bit.ly/promoDANAKITAMT4