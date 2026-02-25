Penerimaan Cukai Tumbuh 7,3%, Ini Prospek Industri Rokok Elektrik pada 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melapaorkan penerimaan cukai rokok elektrik pada tahun 2025 tumbuh 7,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi didominasi oleh produk rokok elektrik cair sistem terbuka (open-system), diikuti sistem tertutup (closed-system) dan produk berbentuk padat.

Kini para pelaku industri semakin menitikberatkan langkah pada peningkatan standar kualitas, tata kelola distribusi, serta praktik usaha yang lebih transparan dan edukatif. Kesehatan industri sangat ditentukan oleh konsistensi pelaku industri dalam menjaga standar dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Standardisasi dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan industri. Inovasi tetap penting, namun harus berjalan selaras dengan transparansi serta komitmen untuk menghadirkan produk yang bertanggung jawab bagi konsumen,” ujar Commercial and Corporate Director PT Delta Sukses Teknologi Ira Octaviera di Jakarta, Selasa 24 Februari 2026.

Dukung Langkah Pemerintah

Pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam memperketat regulasi guna menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat, transparan, dan bertanggung jawab dalam jangka panjang. Fase industri rokok elektrik saat ini bergerak menuju struktur yang lebih matang setelah melalui periode konsolidasi sepanjang 2025 yang ditandai dengan penyesuaian regulasi dan penguatan pengawasan.

Dia mengatakan perusahaannya juga melihat bahwa penguatan regulasi justru dapat mendorong pertumbuhan industri yang lebih sehat dan terarah.

“Kita melihat bahwa secara industri di rokok elektrik, Indonesia sudah lebih baik dan kita sebenarnya lebih memperketat dalam hal regulasi. Which is kita mendukung karena dengan semakin ketatnya regulasi, artinya industri ini akan terus berkembang," ujarnya.

Ira mengatakan pada tahun 2026 proses pengembangan standar dan regulasi produk masih terus berlangsung, termasuk melalui keterlibatan asosiasi serta koordinasi dengan regulator.

Selain aspek regulasi produk, industri juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penyalahgunaan perangkat vape untuk aktivitas ilegal, termasuk penggunaan narkoba.