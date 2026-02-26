Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Mau Portofolio Makin Optimal? Simak IG Live MNC Sekuritas Hari Ini: Tips Pilih Saham dari Update MSCI & Laporan Keuangan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |11:12 WIB
Mau Portofolio Makin Optimal? Simak IG Live MNC Sekuritas Hari Ini: Tips Pilih Saham dari Update MSCI & Laporan Keuangan
Mau Portofolio Makin Optimal? Simak IG Live MNC Sekuritas Hari Ini: Tips Pilih Saham dari Update MSCI & Laporan Keuangan
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi.

Pasar saham Indonesia tidak lepas dari pengaruh geopolitik dan ekonomi global. Pergerakan modal asing kerap mengacu pada indeks dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang menjadi standar global dalam mengukur kinerja pasar saham. Perubahan komposisi indeks MSCI dapat memengaruhi arus modal ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Saham yang masuk MSCI umumnya memiliki likuiditas baik, kapitalisasi besar, dan free float memadai sehingga menarik perhatian investor.

Selain mencermati update MSCI, investor pemula juga perlu untuk memahami laporan keuangan untuk menilai kualitas saham. Kombinasi analisis fundamental dan sentimen global membantu investor mengambil keputusan yang lebih terukur, bukan sekadar mengikuti tren pasar. Lantas bagaimana tips memilih saham dari update MSCI dan laporan keuangan yang tepat?

Simak pembahasannya dalam IG Live MNC Sekuritas "Tips Pilih Saham dari Update MSCI & Laporan Keuangan” pada Kamis (26/2/2026) pukul 15.00 WIB bersama Branch Manager MNC Sekuritas Karawang Stefanus Louis dan dipandu oleh Market Development Support MNC Sekuritas Raissa Syifa. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/278/3203755/mnc_sekuritas-P2ku_large.jpg
Daftar dan Ikuti Webinar Gratis MNC Sharia Investment Festival 2026 'Ramadan Market Outlook: Trading Opportunity dan Potensi Sektor Unggulan'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/278/3203600/mnc_sekuritas-SZQf_large.jpg
Ramadhan Produktif Bersama MNC Sekuritas 'Ngulik Saham Syariah: Halal, Cuan dan Aman' Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/278/3202633/mnc_asset_management-OTp6_large.jpg
MNC Sekuritas Sharia Investment Festival 2026: Simak Tips Ramadan Produktif bersama MNC Asset Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/278/3202506/mnc_sekuritas-8e9v_large.jpg
Ramadan Produktif dengan Rangkaian Edukasi Webinar dan Instagram Live di MNC Sharia Investment Festival 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/278/3201237/mnc_sekuritas-ZkuS_large.jpg
Saksikan IG Live Research Corner Trend Adalah Teman Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/278/3200783/mnc_sekuritas-MQ1t_large.jpg
Perluas Akses Investasi Pasar Modal, MNC Sekuritas Resmikan Kantor Cabang di Bogor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement