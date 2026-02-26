Mau Portofolio Makin Optimal? Simak IG Live MNC Sekuritas Hari Ini: Tips Pilih Saham dari Update MSCI & Laporan Keuangan

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi.

Pasar saham Indonesia tidak lepas dari pengaruh geopolitik dan ekonomi global. Pergerakan modal asing kerap mengacu pada indeks dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang menjadi standar global dalam mengukur kinerja pasar saham. Perubahan komposisi indeks MSCI dapat memengaruhi arus modal ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Saham yang masuk MSCI umumnya memiliki likuiditas baik, kapitalisasi besar, dan free float memadai sehingga menarik perhatian investor.

Selain mencermati update MSCI, investor pemula juga perlu untuk memahami laporan keuangan untuk menilai kualitas saham. Kombinasi analisis fundamental dan sentimen global membantu investor mengambil keputusan yang lebih terukur, bukan sekadar mengikuti tren pasar. Lantas bagaimana tips memilih saham dari update MSCI dan laporan keuangan yang tepat?

Simak pembahasannya dalam IG Live MNC Sekuritas "Tips Pilih Saham dari Update MSCI & Laporan Keuangan” pada Kamis (26/2/2026) pukul 15.00 WIB bersama Branch Manager MNC Sekuritas Karawang Stefanus Louis dan dipandu oleh Market Development Support MNC Sekuritas Raissa Syifa. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas

(Dani Jumadil Akhir)

