HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dirut BRI Bocorkan Tebar Dividen Jumbo 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |13:23 WIB
Dirut BRI Bocorkan Tebar Dividen Jumbo 
Dirut BRI Bocorkan Tebar Dividen Jumbo (Foto: BRI)
JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI Hery Gunardi memberikan sinyal positif bagi para pemegang saham terkait pembagian dividen tahun buku 2025. Salah satu alasan utama optimisme pembagian dividen yang lebih tinggi adalah tingkat kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) BRI yang tercatat sangat tinggi. 

Saat ini, CAR BRI berada di level 23,52 persen, angka yang dinilai jauh melampaui ambang batas minimal yang ditetapkan oleh regulator.

“Jadi memang kalau dalam hal kita menentukan rasio dividen itu, tentunya bank itu akan mempertimbangkan kondisi struktur permodalannya kita modal atau CAR kita gitu ya, serta juga rencana pertumbuhan untuk mendukung bisnis yang berkelanjutan di masa yang akan datang,” kata Hery dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan IV 2025, Kamis (26/2/2026).

Adapun BRI memiliki ruang yang sangat luas untuk memberikan imbal hasil (return) yang lebih besar kepada investor, mempertimbangkan kondisi fundamental perusahaan yang kokoh.

Maka itu, dalam menentukan rasio pembagian dividen, manajemen selalu menyeimbangkan antara kekuatan modal dan strategi pertumbuhan jangka panjang.

Kondisi modal yang melimpah ini memungkinkan BRI untuk membagikan sebagian besar laba bersihnya tanpa mengganggu ekspansi bisnis di masa depan.

“Jadi pada saat ini kondisi permodalan BRI sangat memadai ya, sangat kuat gitu. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa CAR kita berada di sekitar 23,52 persen. Angka ini sangat jauh, sangat tinggi dibandingkan dengan apa yang dipersyaratkan oleh regulator. Nah mempertimbangkan kondisi tersebut, seyogyanya kami memiliki ruang untuk memberikan dividen dengan payout ratio yang lebih tinggi dibandingkan dengan level histori yang selama ini ada,” ungkap Hery.

 

1 2
