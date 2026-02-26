BRI Salurkan KUR Rp178,78 Triliun hingga Bidik 60 Ribu Unit KPR Subsidi di 2026

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memperkokoh posisinya dengan penguatan segmen UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyediaan hunian bagi masyarakat melalui KPR subsidi, hingga dukungan pada program bantuan sosial.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengatakan, perseroan tetap konsisten menjalankan fungsi intermediasi secara strategis, terutama untuk menggerakkan sektor-sektor produktif di tengah dinamika ekonomi saat ini.

"Untuk mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, BRI juga mengambil peran strategis untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah," kata Hery dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan IV 2025, Kamis (26/2/2026).

Sepanjang tahun 2025, BRI mencatatkan realisasi penyaluran KUR yang sangat masif, mencapai Rp178,78 triliun yang menjangkau sekitar 3,8 juta debitur. Dari total angka tersebut, sektor pertanian muncul sebagai kontributor paling dominan.

Pembiayaan pada sektor pangan dan agribisnis ini mencapai Rp80,09 triliun atau setara dengan 44,97 persen dari total penyaluran KUR BRI. Hal ini membuktikan peran vital BRI dalam menjaga ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi riil di pedesaan.

Selain pembiayaan usaha, BRI juga menunjukkan kinerja signifikan di sektor perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga penutupan tahun 2025, perseroan telah mengucurkan KPR subsidi senilai Rp16,6 triliun kepada lebih dari 18.000 penerima manfaat.

Pada tahun 2026, BRI memasang target yang lebih agresif untuk sektor properti diantaranya FLPP mempunyai proyeksi penyaluran hingga 60.000 unit rumah.