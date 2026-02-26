Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Salurkan KUR Rp178,78 Triliun hingga Bidik 60 Ribu Unit KPR Subsidi di 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |12:03 WIB
BRI Salurkan KUR Rp178,78 Triliun hingga Bidik 60 Ribu Unit KPR Subsidi di 2026
Dirut BRI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memperkokoh posisinya dengan penguatan segmen UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyediaan hunian bagi masyarakat melalui KPR subsidi, hingga dukungan pada program bantuan sosial.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengatakan, perseroan tetap konsisten menjalankan fungsi intermediasi secara strategis, terutama untuk menggerakkan sektor-sektor produktif di tengah dinamika ekonomi saat ini.

"Untuk mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, BRI juga mengambil peran strategis untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah," kata Hery dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan IV 2025, Kamis (26/2/2026).

Sepanjang tahun 2025, BRI mencatatkan realisasi penyaluran KUR yang sangat masif, mencapai Rp178,78 triliun yang menjangkau sekitar 3,8 juta debitur. Dari total angka tersebut, sektor pertanian muncul sebagai kontributor paling dominan.

Pembiayaan pada sektor pangan dan agribisnis ini mencapai Rp80,09 triliun atau setara dengan 44,97 persen dari total penyaluran KUR BRI. Hal ini membuktikan peran vital BRI dalam menjaga ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi riil di pedesaan.

Selain pembiayaan usaha, BRI juga menunjukkan kinerja signifikan di sektor perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga penutupan tahun 2025, perseroan telah mengucurkan KPR subsidi senilai Rp16,6 triliun kepada lebih dari 18.000 penerima manfaat.

Pada tahun 2026, BRI memasang target yang lebih agresif untuk sektor properti diantaranya FLPP mempunyai proyeksi penyaluran hingga 60.000 unit rumah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KUR BRI Dirut BRI Bank BRI BRI BBRI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203774//bri-yt3o_large.png
Penyaluran Kredit BRI Rp1.521 Triliun di 2025, Tumbuh 12,3 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/278/3203735//bri-sGkd_large.jpg
BRI Raup Laba Bersih Rp57 Triliun Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203543//bri-5FTl_large.jpg
BRI Imlek Prosperity 2026, Hadirkan Pengalaman Eksklusif Sambut Tahun Kuda Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202832//bri-YAV0_large.jpg
Hari Peduli Sampah Nasional 2026: BRI Wujudkan Astacita Lingkungan Lewat 'BRI Peduli Yok Kita Gas'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202587//bri-f3tC_large.jpg
Dirut BRI Ungkap Kondisi Bank di RI, Akselerasi Kredit Butuh Penguatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/320/3202013//group_ceo-AlyB_large.jpg
BRI Group Raih 4 Penghargaan Bergengsi di Asia, Perkuat Inovasi Pendanaan ESG
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement