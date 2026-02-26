Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pasokan Gas Jadi Sorotan, Operasional Industri RI Terganggu

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |17:14 WIB
Pasokan Gas Jadi Sorotan, Operasional Industri RI Terganggu
Kebutuhan tambahan pasokan gas alam untuk industri dalam negeri saat ini dinilai sangat mendesak. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kebutuhan tambahan pasokan gas alam untuk industri dalam negeri saat ini dinilai sangat mendesak. Ketersediaan gas nasional yang semakin terbatas berpotensi mengganggu operasional sejumlah sektor industri strategis, mulai dari penurunan kapasitas produksi hingga meningkatnya biaya energi akibat penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih mahal.

Kondisi ini, jika berlanjut, berisiko menurunkan daya saing produk nasional di pasar domestik maupun global. Dalam jangka panjang, keterbatasan pasokan gas juga dapat menekan pertumbuhan investasi manufaktur, mengganggu stabilitas lapangan kerja, serta mengurangi kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengamat energi Sofyano Zakaria menekankan bahwa kelangkaan gas alam dapat menimbulkan gangguan serius terhadap keberlangsungan operasional berbagai sektor industri strategis di Indonesia.

“Kondisi ketersediaan gas nasional yang nyaris tidak mencukupi berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap operasional industri strategis,” ujar Sofyano, Kamis (26/2/2026).

Sofyano menambahkan, kekurangan pasokan gas juga berdampak pada meningkatnya biaya energi karena industri terpaksa menggunakan bahan bakar alternatif yang lebih mahal. Hal ini dapat mengurangi daya saing produk nasional di pasar domestik maupun internasional.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Sofyano menilai Presiden RI, Prabowo Subianto, memiliki posisi strategis untuk melakukan diplomasi energi melalui negosiasi ulang dengan negara-negara pembeli gas alam Indonesia, seperti Jepang, maupun pihak lain yang sebelumnya terikat kontrak pembelian gas jangka panjang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203492//blok_masela-oFb4_large.jpg
Purbaya Tekankan Harga Gas Blok Masela Harus Murah untuk Industri Domestik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201724//gas_bumi-4YLP_large.jpg
Revitalisasi ORF Muara Karang, Ternyata Begini Penyaluran Gas Bumi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201206//munas-fhXk_large.jpg
Intip Strategi Industri Baja Nasional di Tengah Tantangan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201047//tangki-oBAM_large.jpg
Revitalisasi Rampung, Tangki LNG Arun Siap Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200823//sawit-9qOJ_large.jpg
RI Ubah Limbah Sawit Jadi BioCNG, Pabrik Ditargetkan Beroperasi 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200810//mensesneg-tGQs_large.jpg
Intip Obrolan Prabowo dengan 22 Pengusaha Apindo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement