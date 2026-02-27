Blue Bird Siapkan 25 Ribu Armada Hadapi Lonjakan Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) menyiapkan 25 ribu armada untuk mengoptimalkan peningkatan layanan selama periode Ramadhan dan Idulfitri 2026.

Chief Marketing Officer Bluebird Monita Moerdani menyampaikan kesiapan ini dirancang secara strategis dengan mempertimbangkan lonjakan mobilitas pada periode paling krusial.

Menurutnya, pola perjalanan masyarakat selama Ramadhan hingga Lebaran mengalami perubahan yang terfokus pada agenda berbuka puasa, silahturahmi, hingga perjalanan mudik dan arus balik.

"Kami melihat pola perjalanan yang semakin terkonsentrasi menjelang dan setelah Lebaran. Karena itu, kami memastikan kesiapan lebih dari 25.000 armada, termasuk peremajaan armada, baik untuk layanan Bluebird, Silverbird, Goldenbird, Bigbird, Cititrans, hingga Bluebird Kirim," kata Monita di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Dia memastikan ketersediaan armada di lebih dari 1.300 pangkalan di seluruh Indonesia, terutama di berbagai titik mobilitas utama seperti pusat perbelanjaan, area kuliner, kawasan residensial dan hotel, serta bandara, stasiun, dan terminal yang menjadi simpul transportasi krusial saat mudik dan arus balik.

Hal ini sejalan dengan survei YouGov terkait jendela perjalanan Lebaran 2026 yang menunjukkan bahwa 43 persen masyarakat berencana berangkat mudik dua hingga enam hari sebelum Lebaran. Untuk arus balik, bahkan 51 persen responden berencana kembali dua hingga enam hari setelah Lebaran.