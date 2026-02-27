Advertisement
Update Harga Pangan di Ramadhan ke-9: Beras, Gula hingga Minyak Goreng Alami Lonjakan 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |09:58 WIB
Update Harga Pangan di Ramadhan ke-9: Beras, Gula hingga Minyak Goreng Alami Lonjakan 
Harga Pangan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami kenaikan sepekan berlangsungnya Ramadhan. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia pada Jumat (27/2/2026) pukul 9.30 WIB, mayoritas komoditas strategis mengalami lonjakan harga.

Harga bawang merah naik 7,2 persen menjadi Rp48.400 per kg. Bawang putih yang naik 3,52 persen menjadi Rp42.650 per kg. Kenaikan harga juga diikuti beras kualitas bawah I yang naik 4,86 persen menjadi Rp15.100 per kg dan beras kualitas bawah II naik 1,04 persen menjadi Rp14.600 per kg.

Di samping itu, beras kualitas medium I naik 3,13 persen menjadi Rp16.450 per kg. Beras kualitas medium II naik 5,4 persen menjadi Rp16.600 per kg. Kenaikan juga dialami beras kualitas super II yang naik 0,3 persen menjadi Rp16.750 per kg.

Untuk aneka cabai, mulai dari cabai merah besar melonjak 1,66 persen menjadi Rp49.000 persen per kg. Cabai merah keriting naik hingga 7,01 persen menjadi Rp55.750 per kg. Kenaikan harga juga berlaku untuk daging sapi kualitas II yang naik 0,69 persen menjadi Rp138.150 per kg.

Selain itu ada juga gula pasir premium yang naik 12,59 persen menjadi Rp22.350 per kg. Kemudian gula pasir lokal naik 3,79 persen menjadi Rp19.150 per kg. Selanjutnya minyak goreng curah naik 2,37 persen menjadi Rp19.400 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek II naik 4,19 persen menjadi Rp23.600 per liter.

Kenaikan harga juga berlaku untuk minyak goreng kemasan bermerek II yang naik 3,46 persen menjadi Rp22.400 per liter. Di samping itu telur ayam ras segar naik 4,93 persen menjadi Rp34.050 per kg.

 

Halaman:
1 2
