Ini Rincian Daya Listrik yang Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen hingga Maret 2026

JAKARTA - Ini rincian daya listrik yang dapat diskon listrik PLN 50 persen hingga Maret 2026. PT PLN (Persero) kembali menerapkan diskon listrik berupa diskon tambah daya 50 persen bagi pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile.

Promo tambah daya listrik diskon 50 persen berlaku sejak 25 Februari hingga 10 Maret 2026 ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memastikan kecukupan listrik selama Ramadhan dan Idulfitri saat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat.

"Menyambut Hari Suci Ramadhan pastikan daya rumahmu cukup. Manfaatkan diskon 50% biaya penyambungan hanya melalui PLN Mobile," tulis akun Instagram PLN, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen

Diskon listrik 50 persen ini hanya berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Februari 2026 dan telah melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain.

Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya awal 900 VA yang ingin melakukan penambahan daya menjadi 7.700 VA cukup membayar sebesar Rp3.294.600, 50 persen lebih hemat dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.589.200.