GoTo Siapkan BHR 2026 Rp110 Miliar untuk 400 Ribu Mitra

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menjanjikan akan mengguyur program Bonus Hari Raya (BHR) 2026 dengan total anggaran mencapai Rp110 miliar. Dana tersebut akan disalurkan kepada lebih dari 400.000 mitra, baik roda dua maupun roda empat.

Direktur Utama/CEO GoTo, Hans Patuwo mengatakan alokasi anggaran BHR tahun ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025, perusahaan mengalokasikan Rp50 miliar, sementara pada 2026 meningkat menjadi Rp110 miliar.

Selain kenaikan total anggaran, nominal BHR pada kategori terendah juga mengalami peningkatan signifikan. Jika pada 2025 mitra menerima Rp50.000, maka tahun ini meningkat menjadi Rp150.000 untuk mitra roda dua dan Rp200.000 untuk mitra roda empat, atau naik sekitar 3-4 kali lipat.

"Kami menyalurkan BHR sebagai bentuk apresiasi GoTo atas kontribusi mitra dalam menjaga kualitas serta keandalan layanan kepada pelanggan dalam 12 bulan terakhir, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan," kata Hans dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan, kriteria penerima BHR mencakup tingkat penggunaan platform Gojek sebagai sumber pendapatan utama maupun tambahan, yang diukur melalui jam online.

Selain itu, kualitas pelayanan juga menjadi indikator, termasuk tingkat penerimaan dan penyelesaian order.