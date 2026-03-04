Jasa Marga Raup Pendapatan Rp3,7 Triliun Sepanjang 2025

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatatkan kinerja pendapatan inti (core profit) yang solid sepanjang 2025 dengan capaian sebesar Rp3,7 triliun. Capaian ini ditopang oleh pertumbuhan pendapatan usaha serta peningkatan laba operasional sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang tetap terjaga di level tinggi.

Dalam laporan kinerja tahunan yang dirilis 3 Maret 2026, emiten berkode saham JSMR tersebut membukukan pendapatan usaha sebesar Rp19,8 triliun atau tumbuh 5,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan tol senilai Rp18,2 triliun, sementara pendapatan usaha lain mencapai Rp1,6 triliun.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, mengatakan stabilitas core profit tidak terlepas dari pertumbuhan pendapatan dan keberhasilan perseroan menekan beban keuangan.

"Core profit dan kinerja Perseroan sepanjang 2025 terjaga stabil, didukung oleh pertumbuhan pendapatan usaha dan EBITDA, serta penurunan beban keuangan secara konsolidasi sebagai dampak positif dari aksi korporasi equity financing di PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) yang dilakukan pada Kuartal IV Tahun 2024," ujar Rivan dalam keterangan resmi, Selasa (3/3/2026).

Dari sisi operasional, EBITDA Jasa Marga tercatat sebesar Rp13,3 triliun dengan EBITDA margin mencapai 67,0 persen, mencerminkan efisiensi dan daya tahan fundamental bisnis perseroan.

Penurunan beban keuangan secara konsolidasi sebesar 10,5 persen secara tahunan turut memperkuat struktur keuangan perseroan. Hal ini tercermin pada perbaikan rasio solvabilitas, dengan Interest Coverage Ratio (ICR) meningkat menjadi 3,7 kali dan rasio Interest Bearing Debt to Total Equity (DER) terjaga di level 1,2 kali.