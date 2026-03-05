Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Siagakan 345 Kapal Amankan Pasokan BBM, LPG hingga Avtur 

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |12:08 WIB
Pertamina Siagakan 345 Kapal Amankan Pasokan BBM, LPG hingga Avtur 
PT Pertamina Patra Niaga menyiagakan 345 armada kapal untuk mengamankan pasokan energi di seluruh Indonesia. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga menyiagakan 345 armada kapal untuk mengamankan pasokan energi di seluruh Indonesia selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan sektor industri.

Dari total armada tersebut, sebanyak 266 kapal melayani pengangkutan BBM dan avtur, 27 kapal mengangkut crude oil, 45 kapal mendistribusikan LPG, serta 7 kapal mendukung pengangkutan produk petrokimia sekaligus berfungsi sebagai floating storage. Armada ini mendistribusikan berbagai produk strategis, seperti Pertalite, Pertamax, Pertadex, B40, avtur, LPG, minyak mentah, hingga produk petrokimia, guna memastikan kebutuhan transportasi, penerbangan, industri, dan rumah tangga tetap terpenuhi selama periode peningkatan konsumsi energi.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, menjelaskan bahwa upaya penyediaan energi melalui jalur laut selama Ramadan dan Idulfitri merupakan bagian dari strategi penguatan distribusi energi pada momentum nasional tersebut.

“Sebagai negara kepulauan, transportasi laut memegang peranan vital dalam rantai pasok energi nasional. Karena itu, kesiapan armada menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasokan di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Sementara itu, Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto, menambahkan bahwa operasional pengangkutan melalui laut dilakukan melalui perencanaan pelayaran yang disiplin, pengawasan distribusi secara real time, serta penerapan standar HSSE yang ketat.

“Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri, kami menyiagakan 345 armada kapal yang beroperasi dari Indonesia Timur hingga Barat. Armada ini menjadi tulang punggung distribusi BBM, LPG, crude oil, dan produk energi lainnya agar pasokan tetap aman dan tepat waktu,” ujar Arif Yunianto.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/455/3204919//kapal_tanker-jrag_large.jpg
Perang AS‑Israel vs Iran Bikin Kekayaan Miliarder Kapal Tanker Melonjak Rp761 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204918//avtur-H0vU_large.jpg
Jelang Lebaran 2026, Distribusi BBM Disiagakan Selama Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203638//bbm-ULlK_large.jpg
Pertamina Beri Diskon 10 Persen untuk BBM Jenis Avtur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203602//pertamina-XrQW_large.jpg
5 Bandara dengan Permintaan Avtur Tertinggi Jelang Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203589//avtur-q3KC_large.jpg
Permintaan Avtur Naik 3% Jelang Lebaran, Pertamina Pastikan Stok 30 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202793//bahlil-AYbn_large.jpg
Prabowo-Trump Deal, Bahlil: RI Beli BBM hingga LPG AS Rp253 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement