Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nelayan Curhat Harapan Pembangunan Kampung Merah Putih

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |15:01 WIB
Nelayan Curhat Harapan Pembangunan Kampung Merah Putih
Para nelayan antusias menyambut pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Presiden Prabowo. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Para nelayan antusias menyambut pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap keberadaan KNMP bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Salah satu nelayan di Kabupaten Bantul, DIY, Punijo, mengatakan bahwa sebagian besar nelayan menggantungkan hidupnya pada aktivitas menangkap ikan di laut. Namun profesi ini tidak bisa dilakukan sepanjang musim karena pantai selatan kerap diwarnai gelombang besar yang berbahaya jika dipaksakan untuk melaut.

“Kendala di sini adalah gelombang besar. Nelayan sangat antusias dengan KNMP. Harapannya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya nelayan,” tutur Punijo, Kamis (5/3/2026).

Ia menambahkan, hasil tangkapan ikan nelayan selama ini tidak menentu. Saat musim sepi, produksi ikan hanya sekitar 500 kilogram. Namun ketika cuaca baik dan musim ikan tiba, hasil tangkapan meningkat karena seluruh nelayan turun melaut.

Oleh karena itu, Punijo dan nelayan lainnya sangat berharap keberadaan KNMP, yang akan dilengkapi fasilitas produksi es dan lemari beku, dapat menjadi solusi untuk menyimpan hasil tangkapan ikan.

“Terima kasih, ini sangat bermanfaat bagi nelayan dan lingkungan sekitar,” ungkapnya.

KNMP dinilai sangat menguntungkan nelayan karena menyediakan 400 jaring, 10 kapal, dan 30 mesin yang disesuaikan dengan kebutuhan. Adanya gerai kuliner juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga.

Selama ini, ikan hasil tangkapan nelayan hanya dijual kepada tengkulak. Nantinya, ikan hasil tangkapan wajib dijual ke koperasi dan diolah menjadi produk kuliner yang lebih bervariasi, sehingga meningkatkan penghasilan para nelayan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meninjau pembangunan KNMP di Desa Poncosari, Srandakan, Bantul, DIY. Ia menegaskan, KNMP harus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi nelayan.

Trenggono menyebutkan kunjungannya sebagai rangkaian pengecekan KNMP di seluruh Indonesia. Pada tahun 2025, sekitar 100 kampung nelayan telah dibangun, termasuk KNMP di Poncosari.

“Ini bagian dari rangkaian perjalanan saya mengecek seluruh pembangunan KNMP. Sebelumnya dari NTT, NTB, Jawa Timur, dan hari ini di DIY. Besok akan ke Jateng dan minggu depan ke Sulawesi,” kata Trenggono.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204209//menteri_kkp-jI6x_large.png
Kampung Nelayan Merah Putih Diyakini Dongkrak Ekonomi hingga Rp29,2 Miliar per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203874//ekonomi_birut-Juxq_large.jpeg
Kerangka Ekonomi Biru RI Tegaskan Peran Strategis Masyarakat Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202513//ikan-48uD_large.jpg
KKP Bantah Kenaikan Harga Ikan karena Program MBG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202449//ikan-OJ0x_large.jpg
Cuaca Ekstrem Bikin Produksi Ikan Merosot di Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202436//ikan-BKcA_large.jpg
Pasokan Aman, Harga Ikan Terkendali hingga Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202272//kkp-3qzF_large.png
KKP Stop Sementara Kegiatan Reklamasi Tak Berizin
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement