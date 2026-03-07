Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Turun 7,89 Persen, Purbaya Minta Investor Tak Panik 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |13:13 WIB
IHSG Turun 7,89 Persen, Purbaya Minta Investor Tak Panik 
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pelaku pasar modal dan masyarakat untuk tidak panik menanggapi turunnya IHSG. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pelaku pasar modal dan masyarakat untuk tidak panik menanggapi fluktuasi ekonomi serta penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini. Ia menegaskan bahwa Indonesia saat ini telah memasuki fase ekspansi ekonomi yang diproyeksikan stabil dalam jangka panjang.

Mengenai target pertumbuhan ekonomi, Purbaya meluruskan spekulasi yang beredar dan menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah mencapai angka 6 persen sebelum menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi.

"Triwulan pertama 8 persen? Ah nggak, 6. Saya nggak pernah bilang 8. 8 nanti, kalau 6 persen tercapai baru mungkin kita lihat 8 atau bisa kelihatan," ujar Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Purbaya menganalogikan dinamika ekonomi nasional seperti pergerakan instrumen di pasar modal yang wajar mengalami fluktuasi. Ia menekankan pentingnya melihat fundamental ekonomi ketimbang bereaksi berlebihan terhadap gejolak jangka pendek yang hanya berlangsung beberapa hari.

Bagi para investor, ia memberikan pesan khusus agar tetap tenang dan jeli melihat peluang di tengah koreksi pasar, asalkan tetap berpegang pada aset yang memiliki fundamental kuat.

"Kalau yang pasar modal, biasa tuh. Naik turun, naik turun. Yang penting Anda tahu fondasi ke depan seperti apa. Kalau bawah banget, it's time to buy. Pasar modal kan jangka panjang. Asal jangan beli saham gorengan aja," kata Purbaya.

Meskipun saat ini pasar sedang bergejolak, Menkeu memastikan pemerintah memiliki instrumen kebijakan yang tepat untuk menetralisir dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Ia meyakini siklus ekonomi Indonesia saat ini sangat positif untuk periode beberapa tahun ke depan.

 

