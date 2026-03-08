Jalan Tol Trans Sumatera Percepat Pemeliharaan Jelang Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) mempercepat pemeliharaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menjelang periode mudik Lebaran 2026. Hal ini untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

Pelaksana Harian Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani mengatakan, percepatan pemeliharaan dilakukan pada sejumlah ruas strategis, yakni Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung (Terpeka) dan Tol Pekanbaru-Dumai (Permai).

“Pemeliharaan pada titik-titik tersebut ditargetkan rampung sebelum 10 Maret 2026. Percepatan ini merupakan langkah badan usaha jalan tol untuk menjaga standar kualitas layanan jalan tol,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/3/2026).

Dia menjelaskan, pemeliharaan dilakukan untuk memastikan kondisi perkerasan jalan tetap andal dan aman sehingga mampu mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi logistik menjelang arus mudik Lebaran.

Pada ruas Tol Pekanbaru-Dumai, pekerjaan pemeliharaan dilakukan di dua titik, yakni KM 49+250 hingga KM 49+200 serta KM 78+856 sampai KM 78+760.

"Pada ruas Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung, penanganan dilakukan pada sejumlah segmen yang tersebar mulai KM 188+542,50 hingga KM 330+404,00 di Jalur A," jelasnya.

Direktur Operasi PT Hakaaston Martin Nababan mengatakan, percepatan pemeliharaan tersebut difokuskan untuk menjaga keandalan jalan tol sehingga pengguna tetap dapat berkendara dengan aman dan nyaman.

“Keamanan pengguna jalan adalah prioritas utama kami. Karena itu perbaikan dilakukan lebih awal agar kondisi jalan tetap optimal saat periode mudik,” ujar Martin.