Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pergerakan Kendaraan Keluar dari Jakarta Mulai Meningkat Jelang Mudik Lebaran 2026  

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |15:33 WIB
Pergerakan Kendaraan Keluar dari Jakarta Mulai Meningkat Jelang Mudik Lebaran 2026  
Jasa Marga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat adanya peningkatan pergerakan kendaraan keluar dari Jakarta menjelang periode mudik Lebaran 2026. Kenaikan volume kendaraan ini mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir, bahkan sejak H-19 sebelum Hari Raya.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantoro mengatakan tren pergerakan kendaraan menunjukkan adanya pergeseran waktu keberangkatan pemudik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Tren kendaraan sampai dengan hari ini ini sudah mengalami pergeseran. Sudah ada yang bergerak, bahwa H-19 ini sudah kelihatan ketika kita komparasi ya bahwa golongan 1 ini bergerak. Jadi sudah ada peredaran," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar Selasa (10/3/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan pemantauan lalu lintas, volume kendaraan tercatat mengalami kenaikan dibandingkan kondisi normal pada periode H-26 hingga H-20 sebelum Lebaran.

"Dibanding dengan normal, kita lihat bahwa meningkatnya sebesar 3,26 persen dari H-26 sampai dengan H-20 atau minggu sebelumnya, kemudian meningkat dibanding tahun sebelumnya adalah 4,15 persen," sebutnya.

Secara keseluruhan, Jasa Marga memprediksi sebanyak 3,5 juta kendaraan akan meninggalkan wilayah Jakarta selama periode arus mudik Lebaran 2026. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/320/3205724/bus_mudik_lebaran_2026-xKU8_large.jpeg
Bus Tak Layak Masih Beroperasi pada Mudik Lebaran, Kemenhub Bakal Turunkan Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204194/mudik_lebaran_gratis_2026-92bG_large.jpg
Daftar Program Mudik Lebaran Gratis 2026 dari BUMN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203360/menag_dan_menhub-yLlD_large.png
Menhub: Masjid Disiapkan Jadi Rest Area Pemudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202156/mudik_gratis-NLqj_large.jpg
5 Program Mudik Gratis Lebaran 2026, Yuk Buruan Cek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202187/kapal-l4m6_large.jpg
Jumlah Penumpang Kapal Penyeberangan Merak-Bakauheni Diprediksi 3,75 Juta saat Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201911/tol-KlME_large.jpg
Jadwal One Way, Contraflow hingga Ganjil Genap saat Arus Mudik Lebaran 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement