HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Bank Bangkrut di Pusat Ibu Kota Jakarta, Ini Penyebabnya

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |06:03 WIB
Ada Bank Bangkrut di Pusat Ibu Kota Jakarta, Ini Penyebabnya
Bank bangkrut tahun ini kembali bertambah setelah Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR Koperindo. (Foto: Okezone.com/OJK)
A
A
A

JAKARTA - Bank bangkrut tahun ini kembali bertambah setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo Jaya di Petojo Utara, Jakarta Pusat. Hingga Maret ini, tercatat sudah ada lima bank bangkrut yang ditutup.

Adapun alasan pencabutan izin BPR Koperindo Jaya karena pengurus dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan terhadap BPR tersebut.

"Pencabutan izin usaha BPR Koperindo Jaya merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," kata Kepala OJK Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Edwin Nurhadi.

Kronologi OJK Cabut Izin BPR Koperindo Jaya

Pada 22 Januari 2025, OJK menetapkan BPR Koperindo Jaya sebagai bank dengan status pengawasan BPR dalam penyehatan (BDP). Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) yang berada di bawah ketentuan, yakni negatif 35,49 persen, serta tingkat kesehatan (TKS) yang memiliki predikat "Tidak Sehat".

 

Halaman:
1 2
