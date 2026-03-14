Layanan Kantor Pertanahan Tetap Buka Saat Libur Lebaran 2026, Simak Jadwalnya

JAKARTA — Kantor Pertanahan (Kantah) akan membuka layanan terbatas pada tanggal tertentu selama masa libur Lebaran 2026, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan sejumlah Kantah akan buka untuk memberikan layanan terbatas selama masa libur tersebut.

"Sesuai arahan Bapak Menteri, agar tetap memberikan pelayanan pertanahan terbatas pada libur Idulfitri mendatang, layanan akan tersedia pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026," ujarnya, Sabtu (14/3/2026).

Menurut Sekjen ATR/BPN, Kantah yang berada di wilayah ibu kota provinsi akan tetap buka, sementara Kantah lainnya akan menyesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.

"Ini khususnya bagi Kantah yang berada di daerah tujuan mudik," lanjutnya.

Layanan pertanahan terbatas rencananya akan dibuka pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat. Sekjen ATR/BPN berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal.

"Masyarakat bisa memantau informasi selengkapnya melalui akun media sosial Kantah di wilayah masing-masing," tambahnya.