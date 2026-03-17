Pegadaian Kanwil VIII Jakarta 1 Lepas 500 Peserta Mudik Aman Berbagi Harapan 2026

PT Pegadaian melalui Kantor Wilayah VIII Jakarta 1 menyelenggarakan Mudik Aman Berbagi Harapan 2026. (Foto: dok Pegadaian)

JAKARTA – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 H, PT Pegadaian melalui Kantor Wilayah VIII Jakarta 1 menyelenggarakan program Mudik Aman Berbagi Harapan 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap program Mudik Gratis BUMN.

Program ini merupakan wujud komitmen Pegadaian dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dengan menyediakan fasilitas mudik yang aman, nyaman, dan terorganisir bagi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman.

Kegiatan pelepasan peserta mudik dilaksanakan pada 16 Maret 2026 di Kantor Pegadaian Area Kramatjati, Jakarta Timur, dengan total 500 peserta pemudik yang diberangkatkan menggunakan armada bus menuju sejumlah kota tujuan di Pulau Jawa, di antaranya Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Madiun, dan Purwokerto.

Acara ini dihadiri langsung oleh para pejabat PT Pegadaian seperti Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Jaringan dan Operasi Eka Pebriansyah, Direktur Manajemen Risiko, Legal, Kepatuhan, dan Umum Ismail Ilyas, Direktur Teknologi Informasi dan Digital Yos Imam Jaya Dappu, serta Pemimpin Wilayah VIII Jakarta 1 Dede Kurniawan.

Hadir juga dari pejabat pemerintah seperti Camat Jatinegara Endang Kartika Wahyuningsih, Lurah Cipinang Cempedak Rico Eka Putra Rifai, Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono, serta Kasatpel Perhubungan Kecamatan Jatinegara Esa Feraninta Pinem.

Program Mudik Aman Berbagi Harapan menjadi bagian dari upaya Pegadaian dalam memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat menjelang lebaran.

Selain mendapatkan fasilitas transportasi secara gratis, para peserta mudik juga memperoleh berbagai perlengkapan perjalanan seperti kaos peserta, goodie bag, konsumsi perjalanan, serta berbagai perlengkapan lainnya guna mendukung kenyamanan selama perjalanan menuju kampung halaman.