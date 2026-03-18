Harga Pangan Naik Jelang Lebaran 2026: Cabai Rawit Merah Rp131.000 per Kg, Daging Rp168.650 per Kg

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |09:35 WIB
Harga Pangan Naik Jelang Lebaran 2026: Cabai Rawit Merah Rp131.000 per Kg, Daging Rp168.650 per Kg (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga pangan naik jelang Lebaran 2026. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia pada Rabu (18/3/2026) atau H-2 Lebaran, mayoritas harga pangan naik seperti cabai rawit merah hingga daging.

Harga bawang merah meroket 57,97 persen menjadi Rp68.400 per kg. Diikuti bawang putih naik 44,75 persen menjadi Rp57.900 per kg. Sementara itu beras kualitas bawah I naik 21,45 persen menjadi Rp17.550 per kg. Untuk beras kualitas bawah II naik 22,41 persen di level Rp17.750 per kg.

Kemudian beras kualitas medium I naik 20,38 persen Rp19.200 per kg. Beras kualitas medium II naik 19,62 persen menjadi Rp18.900 per kg. Beras kualitas super I naik 20,64 persen menjadi Rp20.750 per kg. Sementara beras kualitas super II naik 21,56 persen menjadi Rp20.300 per kg.

Untuk aneka cabai, seperti cabai merah besar naik hingga 104,57 persen menjadi Rp91.750 per kg. Cabai merah keriting naik 86,31 persen menjadi Rp83.000 per kg. Sementara itu cabai rawit hijau naik 15,9 persen menjadi Rp63.400 per kg. Cabai rawit merah naik 58,02 persen menjadi Rp131.000 per kg.

 

