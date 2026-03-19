H-1 Lebaran 2026, Stasiun Pasar Senen Masih Padati Pemudik

JAKARTA - Memasuki H-1 Lebaran 2026, Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih dipadati para pemudik. Berdasarkan pantauan pada Kamis (19/3/2026) pukul 11.30 WIB, tidak sedikit penumpang yang bahkan terpaksa duduk mengemper.

Arus keluar masuk pintu utama Stasiun Pasar Senen juga terlihat padat merayap.

Hampir tidak ada ruang kosong karena di setiap sudut terdapat calon penumpang yang sedang menunggu, bahkan di pojok-pojok stasiun pun terisi karena karena kursi yang disediakan telah terisi penuh.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menerangkan, mobilitas masyarakat yang menggunakan kereta api di wilayah Daop 1 Jakarta terus meningkat seiring mendekatnya Hari Raya Idulfitri.

Update tanggal 19 Maret 2026 pukul 09.30, volume keberangkatan Daop 1 mencapai 52.330 dan volume kedatangan di angka 27.741.