Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lonjakan Pemudik Jelang Lebaran 2026, Penumpang Transportasi Umum Tembus 7,7 Juta

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |16:10 WIB
Arus mudik jelang Lebaran 2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Arus mudik jelang Lebaran 2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026, jumlah masyarakat yang menggunakan sarana transportasi umum tercatat melonjak hingga mencapai jutaan penumpang di berbagai moda.

Ketua Posko Harian Angkutan Lebaran 2026 sekaligus Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Kemenhub, Bernadette Endah Sekar Mayashanti, mengungkapkan bahwa akumulasi pergerakan pemudik sejak H-8 hingga H-3 telah melampaui capaian tahun sebelumnya.

“Untuk data sementara yang terhimpun hingga saat ini pada Posko Angkutan Lebaran Terpadu pada H-3, yaitu akumulasi pergerakan keberangkatan penumpang angkutan umum dari H-8 sampai dengan H-3 sebanyak 7.753.476 orang,” kata Bernadette di kantor pusat Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).

Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan mobilitas masyarakat yang cukup kuat dibandingkan periode mudik tahun lalu.

“Naik 10,95 persen dibandingkan dengan angkutan Lebaran tahun 2025, yaitu sebanyak 6.988.008 orang,” imbuhnya.

Peningkatan jumlah penumpang terpantau merata di seluruh sektor transportasi, dengan kereta api menjadi moda yang mencatat pertumbuhan paling pesat.

Rinciannya, pada sektor perkeretaapian naik 15,25 persen, penyeberangan naik 13,40 persen, darat naik 7,64 persen, udara (domestik dan internasional) naik 6,88 persen, dan laut naik 6,82 persen.

“Untuk perkeretaapian naik 15,25 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Udara, baik domestik maupun internasional, naik 6,88 persen. Untuk laut naik 6,82 persen. Penyeberangan naik 13,40 persen, dan darat naik 7,64 persen dibandingkan dengan tahun lalu,” jelas Bernadette.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement