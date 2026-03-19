JAKARTA - Mudik Lebaran 2026, ini daftar 5 ruas Jalan Tol terpanjang di Indonesia. Jasa Marga mencatat terjadi lonjakan kendaraan di puncak arus mudik Lebaran pada Rabu 18 Maret 2026.

Rekayasa lalu lintas one way (satu arah) dan contraflow di Tol Trans Jawa mulai dilaksanakan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan diskresi kepolisian untuk mengurai kepadatan lalu lintas pemudik memasuki puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026.

Berikut daftar 5 ruas Jalan Tol terpanjang di Indonesia dirangkum Okezone, Kamis (19/3/2026).

1. Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung

Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) menghubungkan Kota Terbanggi Besar di Lampung dengan Kayu Agung di Sumatera Selatan, melewati Pematang Panggang sebagai titik tengahnya.

Dengan panjang 189,4 km, Terpeka menjadi tulang punggung Tol Trans Sumatera yang menghubungkan wilayah selatan Sumatera.

Tol ini mempercepat distribusi barang dan mobilitas antarprovinsi, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung dan Sumatera Selatan.