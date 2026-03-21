4 Lokomotif Tambahan Dikirim untuk Perkuat Angkutan Lebaran 2026

JAKARTA - KAI Logistik mengirimkan empat unit lokomotif berjenis hidrolik untuk mendukung optimalisasi operasional kereta api penumpang pada masa angkutan Lebaran 1447 H, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.

VP Corporate Secretary KAI Logistik, Dwi Wulandari, mengatakan bahwa ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi dengan KAI sebelumnya dalam program pemaksimalan aset lintas pulau. Sebelumnya, KAI Logistik telah berhasil memobilisasi 12 unit lokomotif dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa untuk mendukung kebutuhan operasional.

“Dengan tambahan armada ini, kesiapan sarana di wilayah operasional Jawa diharapkan semakin optimal dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada masa angkutan Lebaran,” ujarnya, Sabtu (21/3/2026).

Pengiriman lokomotif memiliki kapabilitas khusus dalam menangani kebutuhan logistik dengan kategori heavy cargo. Pada tahap pengiriman kali ini, KAI Logistik memobilisasi dua unit lokomotif seri BB203 dan dua unit lokomotif seri BB303 dengan total bobot mencapai 232 ton. Seluruh proses penanganan dilakukan dengan standar operasional yang ketat, mulai dari proses pemuatan hingga pengamanan unit selama perjalanan.

Dwi menjelaskan bahwa distribusi lokomotif telah dimulai sejak akhir Februari dan dilaksanakan melalui jalur multimoda yang terintegrasi.

“Distribusi lokomotif dimulai sejak 28 Februari 2026 dengan rute pengiriman dari Stasiun Belawan di Divre I Sumatera Utara menuju Stasiun JICT di wilayah Daop 1 Jakarta. Seluruh proses pengiriman telah selesai pada 9 Maret lalu, lebih cepat dari target yang telah ditentukan berkat penerapan pola kerja operasional yang optimal dan efisien di setiap tahapan,” ujar Dwi.