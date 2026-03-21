Modernisasi Samsat, Bayar Pajak Motor Kini Lebih Cepat Lewat QRIS Tap

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat transformasi layanan publik berbasis digital dengan menghadirkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan fitur QRIS Tap, sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis bagi masyarakat.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah. Sebagai kewajiban rutin masyarakat, kemudahan dalam proses pembayaran menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

Saat ini, pembayaran PKB melalui QRIS Tap telah tersedia di beberapa lokasi, yakni Samsat Jakarta Utara serta Gerai Samsat Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Implementasi ini akan terus dievaluasi untuk pengembangan lebih lanjut di titik layanan lainnya, demikian dikutip dari keterangan Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Dengan sistem pembayaran yang terintegrasi secara digital, proses transaksi di loket menjadi lebih singkat. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi antrean, meningkatkan efisiensi waktu pelayanan, serta memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi masyarakat.

Pemanfaatan QRIS Tap juga sejalan dengan tren transaksi non-tunai yang semakin berkembang di masyarakat. Metode ini dapat diakses melalui berbagai aplikasi pembayaran digital, termasuk mobile banking dan dompet elektronik yang telah mendukung fitur QRIS.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong ekosistem pembayaran digital di sektor pelayanan publik. Selain mempermudah masyarakat, sistem non-tunai dinilai lebih aman dan transparan dalam pengelolaan transaksi.