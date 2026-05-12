Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Beri Waktu 6 Bulan WNI Bawa Pulang Harta di Luar Negeri

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |12:03 WIB
Purbaya Beri Waktu 6 Bulan WNI Bawa Pulang Harta di Luar Negeri
Purbaya Beri Waktu 6 Bulan WNI Bawa Pulang Harta di Luar Negeri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan waktu enam bulan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan harta kekayaan di luar negeri untuk mengembalikan hartanya. 

"Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri enggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu sampai akhir tahun kalau ketahuan enggak dimasukin saya sikat. Saya kasih waktu lah 6 bulan ke depan," kata Purbaya di Jakarta, Senin 11 Mei 2026.

Purbaya mengancam akan mengambil tindakan hukum jika hingga akhir tahun aset-aset tersebut masih terparkir di luar negeri tanpa ada upaya masuk ke sistem keuangan nasional.

"Jadi punya uang di luar pun enggak akan bisa pakai bisnis di sini," kata Purbaya.

Sementara itu, Purbaya menegaskan tidak lagi menggulirkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty selama dirinya menjabat sebagai bendahara negara. Hal ini disampaikan guna memberikan kepastian hukum dan menjaga keadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh. Purbaya menilai Indonesia sudah cukup melakukan dua kali masa pengampunan pajak, yaitu pada tahun 2016 dan 2022.

"Selama saya menjadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty," tegas Purbaya.

Terkait isu yang sempat memicu kegaduhan di kalangan dunia usaha, Purbaya secara resmi menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas rencana pemeriksaan ulang terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty jilid II.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3217907/purbaya-JlE3_large.jpg
Purbaya Lantik 8 Pejabat Baru Ditjen Pajak, Ini Nama-namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217835/menkeu_purbaya-odFb_large.jpg
Tegur DJP,  Purbaya: Tak Ada Tax Amnesty Jilid II 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217832/menkeu_purbaya-AQWL_large.jpg
Utang RI Hampir Rp10.000 Triliun, Ini Respons Purbaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217777/menkeu_purbaya-7KEp_large.jpg
Purbaya Ungkap Restrukturisasi Whoosh Lambat karena Administrasi di Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217751/kemenkeu-nxMb_large.jpg
Kemenkeu Tegaskan Video Purbaya soal Dana Hibah Rp900 Miliar Adalah Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217739/menkeu_purbaya-BDpS_large.jpg
Purbaya Kantongi Izin Danantara untuk Akuisisi PNM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement