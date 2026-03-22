HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Purbaya Jalani Lebaran Pertama sebagai Menkeu

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |07:05 WIB
6 Fakta Purbaya Jalani Lebaran Pertama sebagai Menkeu
Purbaya tampil santai dan percaya diri mengenakan baju koko lengan pendek hasil buruannya di Pasar Tanah Abang. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjalani Lebaran perdana sebagai pimpinan tertinggi Kementerian Keuangan pada tahun ini. Dirinya mengaku kerap susah tidur.

Meski demikian, Purbaya tampil santai dan percaya diri mengenakan baju koko lengan pendek hasil buruannya di Pasar Tanah Abang dengan harga terjangkau.

Berikut fakta-fakta menarik Purbaya yang menjalani Lebaran pertamanya sebagai Menteri Keuangan, Minggu (22/3/2026):

1. Menawar Harga Belanja

Sambil berseloroh dengan awak media, Purbaya mengaku tidak malu menawar harga saat berbelanja pakaian lebaran.
"Ini di Tanah Abang waktu itu. Kayanya ini 125 ribu, dikit lah tawarnya. Boleh (nawar), kan kita ngirit. Ini jangan kelihatan ya," candanya saat ditemui usai salat Id di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Meski menjadi pejabat negara, urusan pembayaran tetap dilakukan secara tertib melalui pendampingnya. "Yang bayar pak Sekjen soalnya," tambahnya sambil tertawa.

2. Lebaran Pertama Sebagai Menteri Keuangan

Tahun 2026 menjadi momentum spesial sekaligus menantang bagi Purbaya karena ini merupakan Lebaran pertamanya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia mengakui beban pikiran lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait tanggung jawab mengelola keuangan negara.

"Pertama jadi Menteri ya... Lebih berat daripada biasanya. Kalau malam santai aja masih mikir gitu. Kadang-kadang susah tidur. Tapi lebih senang. Bonus lebih banyak," ungkapnya.

3. Menyempatkan Waktu Bersama Keluarga

Di sela kesibukannya, Purbaya menyempatkan diri bersantai dengan keluarga dan bahkan melakukan siaran langsung di media sosial. "Semalam live TikTok sama anak saya, saya main sama dia lah," ujarnya.

 

Berita Terkait
Lebaran Perdana sebagai Menkeu, Purbaya Akui Kadang Susah Tidur Tapi Lebih Senang
Purbaya Bidik Efisiensi 10% Anggaran Operasional Kementerian dan Lembaga
4 Fakta Defisit APBN 3% Tak Akan Diubah Kecuali Keadaan Darurat, Anggaran MBG Tidak Dipotong
Purbaya Tegaskan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat di Momen Lebaran
Gaya Lebaran Purbaya: Baju Koko Tanah Abang Hasil Tawar Rp125 Ribu
5 Fakta Efisiensi Besar-Besaran Anggaran Kementerian untuk Jaga Defisit APBN 2026
