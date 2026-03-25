HOME FINANCE HOT ISSUE

Hemat BBM, Driver Ojol Minta Subsidi Buat Beli Motor Listrik

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |13:45 WIB
Hemat BBM, Driver Ojol Minta Subsidi Buat Beli Motor Listrik
Hemat BBM, Driver Ojol Minta Subsidi Buat Beli Motor Listrik (Foto: Okezone)
JAKARTA - Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Garda Indonesia meminta subsidi BBM dialihkan ke sepeda motor listrik. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung rencana pemerintah untuk menghemat BBM di tengah konflik Timur Tengah imbas perang AS-Israel vs Iran.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan, ancaman krisis energi BBM ini berpotensi menimbulkan disrupsi ekonomi nasional. 

"Oleh karena itu, asosiasi pengemudi ojek online Garda Indonesia secara tegas mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kajian komprehensif mengenai pengalihan sebagian subsidi BBM menjadi subsidi pembelian sepeda motor listrik bagi pengemudi ojek daring," kata Igun di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

"Disertai penyediaan fasilitas pembiayaan yang terjangkau untuk program penukaran sepeda motor berbahan bakar minyak," ujarnya.

Menurut Igun, ekosistem ojek daring telah menjadi pilar utama dalam rantai pasok barang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta transportasi penumpang yang efisien. Dengan estimasi 7 juta pengemudi ojek daring di seluruh Indonesia, pengalihan subsidi BBM ke sepeda motor listrik merupakan langkah strategis yang tepat sasaran.

"Hal ini guna mengurangi ketergantungan impor BBM, menekan emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan energi nasional," katanya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205357/ojol-ic8W_large.jpg
3 Fakta Driver Ojol Dapat Bonus Hari Raya Lebaran 2026, Paling Tinggi Rp900.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204741/ojol-4NGd_large.jpg
BHR Ojol 2026 Cair Rp220 Miliar untuk 850 Ribu Mitra, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204823/gojek-dTF9_large.jpg
Anggaran BHR Gojek 2026 Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp110 Miliar, Segini yang Diterima Mitra Driver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204728/ojek_online-rqnS_large.jpg
Segini Besaran BHR Driver Ojol dan Kurir di Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203768/ojol-1tCT_large.jpg
Apakah Ojek Online Dapat THR 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202327/ojol-PrE0_large.jpg
Driver Ojol Kerja Lebih Tenang: Ada BPJS hingga Poin Jadi Voucher
