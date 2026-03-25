Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MA Resmi Lantik Pimpinan Baru Dewan Komisioner OJK Periode 2026-2031

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |15:53 WIB
OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih periode 2026-2031 resmi mengemban amanah baru usai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Sunarto. Prosesi sakral ini berlangsung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan pengawas sektor jasa keuangan Indonesia, menyusul penetapan lima tokoh terpilih oleh DPR RI sebelumnya. Friderica Widyasari Dewi resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, menggantikan Mahendra Siregar yang telah mengundurkan diri pada akhir Januari lalu.

“Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30-P Tahun 2026, tanggal 17 Maret 2026, Saudara-saudara telah diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisner Otoritas Jasa Keuangan,” ujar Ketua Mahkamah Agung RI, Sunarto dalam acara Pengucapan Sumpah Jabatan, Rabu (25/3/2026).

Selain Friderica, sejumlah pejabat tinggi lainnya juga turut mengucapkan sumpah jabatan untuk mengisi pos-pos strategis di lingkungan OJK, termasuk perwakilan ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia:

* Ketua Dewan Komisioner: Friderica Widyasari Dewi
* Wakil Ketua Dewan Komisioner: Hernawan Bekti Sasongko
* Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon: Hasan Fawzi
* Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen: Dicky Kartikoyono
* Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto: Adi Budiarso
* Anggota Dewan Komisioner Ex-officio Kemenkeu: Thomas A.M Djiwandono
* Anggota Dewan Komisioner Ex-officio Bank Indonesia: Juda Agung

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement