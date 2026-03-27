Cegah Macet Horor, Buffer Zone Siap di Arus Balik Ketapang–Gilimanuk

JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengaturan arus kendaraan di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dengan mengoptimalkan fungsi buffer zone dan sistem penundaan (delaying system) pada periode arus balik Lebaran 2026.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut evaluasi pelaksanaan arus mudik sebelumnya, yang menunjukkan antrean kendaraan menimbulkan kemacetan hingga sekitar 20 km dari area pelabuhan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menegaskan bahwa kesiapan buffer zone menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran arus balik, khususnya pada puncak gelombang kedua yang diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan.

"Kesiapan buffer zone harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengurai antrean kendaraan. Ini menjadi pelajaran penting dari arus mudik kemarin," ujar Aan, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, pengaturan kendaraan dilakukan melalui mekanisme Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) dengan parameter volume to capacity ratio (V/C ratio) maksimal 0,6. Dengan demikian, keputusan operasional di lapangan harus berlangsung cepat dan responsif terhadap kondisi terkini.

Dalam skema yang disiapkan, buffer zone untuk kendaraan roda empat dan bus ditempatkan di kawasan Grand Watudodol dan Kantong Parkir Bulusan. Sementara itu, kendaraan barang diarahkan ke buffer zone Sri Tanjung serta kantong parkir milik PT Pusri dan Pelindo.

Selain penguatan titik penampungan kendaraan, Kemenhub juga mengantisipasi lonjakan dengan menyesuaikan jumlah kapal yang beroperasi. Pada kondisi normal, sebanyak 28 kapal disiapkan, meningkat menjadi 30 kapal saat padat, dan hingga 32 kapal pada kondisi sangat padat. Jumlah kapal bahkan dapat ditambah hingga 35–40 unit jika diperlukan, termasuk dukungan kapal bantuan berkapasitas besar.