Ganti Heru Pambudi, Ini Pesan Purbaya ke Sekjen Baru Robert Leonard Marbun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |11:12 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen). (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan hari ini. Robert menggantikan pejabat sebelumnya, Heru Pambudi, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TPA Tahun 2026.

Dalam prosesi pelantikan tersebut, Bendahara Negara menekankan pentingnya kesinambungan program serta penguatan koordinasi dan kerja tim di internal kementerian. Purbaya secara khusus memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi Heru Pambudi selama menjabat.

“Kita harus belajar koordinasi dan kerja tim. Itu yang ditunjukkan Heru di posisinya sebagai sekjen—kerja tim yang bagus. Kalau nggak ada Bapak Heru, pasti saya berantakan hari pertama, kedua, ketiga,” kata Purbaya, Jumat (27/3/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa pergantian jabatan dan rotasi merupakan dinamika organisasi yang lumrah. Ia berpesan agar Robert mampu melanjutkan pondasi kerja keras, loyalitas, dan amanah yang telah dibangun oleh pendahulunya demi menjaga kualitas kinerja kementerian.

Menkeu juga menyoroti latar belakang akademik Robert yang kuat di bidang Hubungan Internasional sebagai modal penting dalam menghadapi tantangan geopolitik global saat ini.

 

