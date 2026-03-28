Purbaya Sebut Negara Hemat Rp40 Triliun per Tahun jika MBG Dipangkas Jadi 5 Hari

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang langkah efisiensi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi utamanya adalah dengan menyesuaikan frekuensi penyaluran makan dari enam kali menjadi lima kali dalam seminggu.

Berdasarkan perhitungan awal dari BGN, langkah ini diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun.

Purbaya menegaskan bahwa inisiatif penghematan ini datang langsung dari pihak BGN setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi saat ini.

"Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp 40 triliun hitungan pertama kasar, tetapi bisa lebih. Bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri, karena dia (BGN) bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang ini," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat.

Meski detail teknisnya akan diumumkan secara resmi oleh Ketua BGN, Purbaya meyakini efisiensi ini akan memperkuat ketahanan fiskal pemerintah.

"Dengan itu saja, bantalan kita masih cukup," ucap Purbaya.