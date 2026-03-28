HOME FINANCE HOT ISSUE

Konsumsi BBM Naik 16% Selama Ramadhan hingga Lebaran 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |21:10 WIB
PT Pertamina Patra Niaga mencatat konsumsi BBM meningkat selama periode Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga mencatat konsumsi BBM meningkat selama periode Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Berdasarkan data monitoring periode 9 hingga 26 Maret 2026, konsumsi BBM jenis gasoline meningkat rata-rata sekitar 16,0% dibandingkan rata-rata konsumsi normal harian pada Januari 2026.

Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya penggunaan Pertamax Series, seiring kebutuhan masyarakat akan performa kendaraan yang lebih optimal untuk perjalanan jarak jauh.

Rata-rata konsumsi harian Pertamax (RON 92) tercatat meningkat sekitar 33,9%. Pertamax Turbo, yang diperuntukkan bagi kendaraan dengan performa tinggi, juga mengalami peningkatan rata-rata konsumsi harian sebesar 33,7%.

Sementara itu, produk ramah lingkungan Pertamax Green mencatat kenaikan rata-rata konsumsi harian tertinggi hingga 95,8% dibandingkan rata-rata normal. Hal ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Puncak konsumsi BBM jenis gasoline terjadi pada 19 Maret 2026 dengan kenaikan mencapai 37,8% dibandingkan normal. Sementara pada arus balik, peningkatan konsumsi mencapai 20,1% pada 26 Maret 2026.

Sementara untuk produk gasoil, tren konsumsi positif juga terjadi pada rata-rata konsumsi harian Pertamina Dex yang naik 27,4% dibandingkan normal dan Dexlite yang naik 4,9% dibandingkan normal.

Selain itu, peningkatan juga terjadi pada konsumsi LPG sebesar 8,6% serta avtur sebesar 4,0%, seiring meningkatnya aktivitas rumah tangga dan transportasi udara selama periode libur Lebaran. Bahkan, untuk avtur, puncak konsumsi terjadi pada arus balik pada 25 Maret 2026, yaitu dengan kenaikan hingga 22,1% dibandingkan normal.

 

