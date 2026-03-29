HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkop Tegaskan Koperasi untuk Ekspansi ke Sektor Strategis

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |12:02 WIB
Menkop soal Koperasi (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong koperasi-koperasi besar di Indonesia untuk tidak lagi bermain di zona nyaman khususnya Koperasi Pelabuhan Indonesia (Kopelindo), untuk berani melakukan ekspansi ke sektor-sektor ekonomi strategis guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Menurutnya, momentum transformasi ekonomi saat ini harus dimanfaatkan koperasi untuk masuk ke lini bisnis yang memiliki dampak luas.

Menkop menekankan bahwa koperasi harus mulai melirik sektor energi, pangan, hingga infrastruktur sebagai ladang pengabdian sekaligus bisnis yang menjanjikan.

"Koperasi jangan hanya puas di sektor simpan pinjam atau jasa penunjang kecil-kecilan. Saya mengajak Kopelindo untuk berani ekspansi ke sektor strategis. Kita ingin melihat koperasi terlibat dalam pengelolaan logistik nasional yang lebih luas, energi terbarukan, bahkan ketahanan pangan," ujar Menkop dikutip, Minggu (29/3/2026).

Dia menambahkan, sebagai koperasi yang berbasis di lingkungan pelabuhan, Kopelindo memiliki posisi tawar yang kuat untuk memperbesar skala bisnis di rantai pasok global. 

Menurutnya, pemerintah siap memberikan dukungan regulasi agar hambatan birokrasi bagi koperasi yang ingin masuk ke sektor padat modal dapat diminimalisir.

Selain soal ekspansi sektor, Menkop juga menyoroti pentingnya modernisasi tata kelola. Ia mengapresiasi Kopelindo yang terus konsisten melaksanakan RAT tepat waktu sebagai bentuk transparansi kepada anggota. 

 

Syarat dan Cara Daftar Rekrutmen SPPI Kopdes Merah Putih 2026 Lengkap dengan Gajinya 
Mendag: Kopdes Merah Putih Tak Ganggu Industri Ritel Modern 
Koperasi Akan Terlibat Pemulihan Ekonomi di Daerah Bencana
Menkop Dukung KPBS Pangalengan Produksi Susu UHT dan Masuk MBG
PMO Kopdes Merah Putih Disiapkan Jadi Lokomotif Ekonomi Desa
Purbaya: Dana Desa Rp40 Triliun Dialokasikan untuk Cicil Kopdes Merah Putih
