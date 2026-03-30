bank bjb Kembali Dipercaya Kelola BSPS 2026, Dorong Pertumbuhan Properti dan UMKM Lokal

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |13:59 WIB
Kolaborasi bank bjb dan Pemerintah percepat peningkatan kualitas rumah.
BANDUNG - bank bjb terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk di sektor perumahan dan permukiman.

Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II dengan bank bjb terkait penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani oleh PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Nadya Rahmarani Akbar dan Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer bank bjb Maman Rukmana.

Turut hadir menyaksikan Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Mochamad Mulya Permana, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Praditya, PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Nadya Rahmarani Akbar. 

Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan pada Jumat, 27 Maret 2026 di Menara bank bjb Lantai 7, sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.

Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini menyampaikan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya melalui pendekatan gotong royong. 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/11/3209357//monas-EyF0_large.jpg
Monas, Ruang Publik Bersejarah yang Ikut Bangun Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/16/3209451//asus_zenbook_duo-fQGZ_large.jpg
5 Alasan ASUS Zenbook DUO Jadi Laptop Terbaik 2026 dengan Dual OLED 3K
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/11/3209321//bapenda_pajak_rokok-aP98_large.jpg
Optimalkan Dana Pajak Rokok, Jakarta Perkuat Layanan Kesehatan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/1/3209227//pemberlakuan_one_way_cipali-dvAV_large.jpeg
Jaga Kelancaran Arus Balik, ASTRA Tol Cipali Maksimalkan Upaya Penguraian Kepadatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/340/3209163//ketua_komisi_i_dprd_kota_bandung_radea_respati_paramudhita-8nMh_large.jpg
​​​​​​​Evaluasi Kinerja ASN, Radea Respati: ​​​​Upaya Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/11/3209088//pnm_dukung_generasi_muda_jadi_garda_terdepan_pemberdayaan-Yswt_large.jpeg
PNM Tumbuhkan Mimpi Generasi Muda sebagai Garda Pemberdayaan Ultra Mikro di Masa Depan
