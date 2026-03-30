H-2 Batas Akhir SPT, Pelaporan Tembus 9,75 Juta dan Aktivasi Coretax Terus Naik

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24:00 WIB, total laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 yang telah diterima mencapai 9.751.452 SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan, angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan hari sebelumnya, dengan komposisi utama tetap didominasi oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) Karyawan yang mencapai 8.562.326 laporan.

"Update capaian pelaporan SPT Tahunan PPh per tanggal 29 Maret 2026 pukul 24:00 WIB untuk periode s.d. 29 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025) tercatat 9.751.452 SPT,” ungkap Inge dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Untuk kategori WP Badan dengan periode tahun buku Januari-Desember, DJP telah mengantongi 198.788 laporan (dalam mata uang Rupiah) dan 140 laporan (dalam mata uang USD).

Sisanya berasal dari WP Badan dengan beda tahun buku yang sudah melapor sejak Agustus 2025.

Di samping pelaporan SPT, DJP juga terus memantau progres migrasi wajib pajak ke sistem perpajakan terbaru. Tercatat, jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP kini menembus angka 17.189.768.