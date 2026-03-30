RI-Jepang Teken Kerja Sama Ekonomi Capai Rp380 Triliun

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |19:56 WIB
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani kerja sama ekonomi senilai USD22,6 miliar atau sekitar Rp380 triliun dengan Jepang. Penandatanganan tersebut menjadi salah satu agenda dalam kunjungan resmi Presiden ke Jepang pekan ini.

“Tadi Bapak Presiden menghadiri acara business session yang pada kali ini ditandatangani sekitar USD22,6 miliar kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Jepang,” kata Sugiono di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Sugiono menambahkan, pemerintah saat ini tengah berfokus pada agenda transformasi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi guna membuat iklim investasi dan usaha lebih kondusif.

“(Penandatanganan kesepakatan) ini menunjukkan bahwa hubungan yang tercipta di bidang ekonomi juga semakin intens. Dan juga tadi disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sambutannya bahwa Indonesia pada prinsipnya melakukan sebuah transformasi khususnya di bidang ekonomi,” imbuh Sugiono.

Dalam sambutannya pada Business Session dalam Japan-Indonesia Forum di Tokyo, Presiden Prabowo menekankan kesiapan Indonesia untuk melakukan transisi besar menuju energi terbarukan sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi Indonesia.

“Jepang merupakan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Hubungan ekonomi kedua negara telah terjalin selama puluhan tahun, ditandai dengan partisipasi kuat perusahaan-perusahaan Jepang di berbagai sektor ekonomi Indonesia. Jepang juga secara konsisten mendukung pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Prabowo.

Saat ini, Jepang merupakan salah satu investor asing terbesar di Indonesia, dengan fokus pada sektor manufaktur seperti otomotif dan elektronik, serta infrastruktur dan properti.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209649/presiden_prabowo-PWZU_large.jpg
Prabowo Gugah Investor Jepang: Danantara Jadi Jaminan Keamanan Investasi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209646/presiden_prabowo-QIwR_large.jpg
Pesan Prabowo ke Pengusaha Jepang: Ada Keluhan di Indonesia, Laporkan ke Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209639/presiden_prabowo-Jx6H_large.jpg
Prabowo Ajak Pengusaha Jepang Investasi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209123/menkeu_purbaya-FhZw_large.jpg
Prabowo Bertemu Konglomerat AS Ray Dalio di Istana, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208895/menteri_esdm_bahlil-BNcJ_large.jpg
Lapor Prabowo, Bahlil Siapkan Proyek Hilirisasi Rp 239 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208877/prabowo_subianto-q8BD_large.jpg
Prabowo Perintahkan Percepat Sampah Jadi Energi
