HOME FINANCE PROPERTY

Kuasai Minyak Iran, Ini Harta Karun di Pulau Kharg yang Ingin Direbut Trump

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |11:55 WIB
JAKARTA - Harta karun yang tersembunyi di Pulau Kharg. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara terang-terangan ingin mengambil alih sumber minyak Iran, termasuk kemungkinan menguasai pusat ekspor utama negara tersebut di Pulau Kharg.

Trump menyebut bahwa salah satu opsi yang dipertimbangkan Washington adalah mengendalikan fasilitas minyak Iran.

"Sejujurnya, hal favorit saya adalah mengambil minyak di Iran, tetapi beberapa orang di AS mempertanyakan itu,” kata Trump, seperti dilansir dari Aljazeera, Senin (30/3/2026).

Trump mengatakan dia ingin mengambil minyak Iran dan sedang mempertimbangkan untuk merebut Pulau Kharg. Tetapi dia menambahkan bahwa operasi tersebut "berarti kita harus berada di sana (di Pulau Kharg)untuk sementara waktu". Demikian dilansir BBC.

Pada 13 Maret, Trump mengatakan bahwa pasukan AS telah "menghancurkan sepenuhnya" setiap target militer di pulau itu, tetapi militer AS menahan diri untuk tidak menargetkan infrastruktur minyaknya.

Awal bulan ini, media berita AS Axios, mengutip empat sumber yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan rencana untuk menduduki atau memblokade pulau tersebut untuk menekan Iran agar membuka kembali Selat Hormuz - salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, yang terletak di selatan pantai Iran.

Telah ada spekulasi sejak beberapa waktu lalu tentang apakah pasukan AS suatu saat akan mencoba merebut Pulau Kharg. Perebutan wilayah itu tidak hanya akan mencekik ekspor minyak Iran, tetapi juga dapat menyediakan platform untuk melakukan serangan terhadap daratan utama.

Trump mengatakan: "Mungkin kita akan merebut Pulau Kharg, mungkin juga tidak. Kita punya banyak pilihan."

Dia menambahkan: "Itu juga berarti kita harus berada di sana (di Pulau Kharg) untuk sementara waktu... Saya rasa mereka tidak memiliki pertahanan yang kuat. Kita bisa merebutnya dengan sangat mudah."

Sumber-sumber mengatakan bahwa para pejabat Pentagon telah melakukan persiapan terperinci untuk mengerahkan pasukan darat ke Iran.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149681/selat_hormuz-H0Zm_large.jpg
Ini Dampak Ekonomi jika Selat Hormuz Resmi Ditutup Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/320/2995820/perang-iran-vs-israel-makin-panas-singapore-airlines-stop-penerbangan-U8MGamzcJR.jpg
Perang Iran vs Israel Makin Panas, Singapore Airlines Stop Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/320/2995765/iran-sita-kapal-kargo-milik-israel-di-selat-hormuz-O05psMCWIp.jpg
Iran Sita Kapal Kargo Milik Israel di Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/22/20/2095256/hapus-empat-nol-presiden-iran-ajukan-redenominasi-rial-8bgUOQXxRN.jpg
Hapus Empat Nol, Presiden Iran Ajukan Redenominasi Rial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/22/320/1624861/iran-jual-minyak-100-ribu-barel-per-hari-ke-rusia-Mtn9S6Decf.jpg
Iran Jual Minyak 100 Ribu Barel per Hari ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/11/320/1588600/iran-akan-mulai-ekspor-gas-ke-irak-hKy7wD3Lsi.jpg
Iran Akan Mulai Ekspor Gas ke Irak
