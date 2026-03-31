bank bjb Mudahkan Akses Bandoeng 10K, Ada Promo Nabung Jadi Tiket Lari

BANDUNG - bank bjb kembali menghadirkan inovasi menarik melalui program promo bank bjb Bandoeng 10K yang memberikan kesempatan mendapatkan tiket lari dengan cara yang mudah dan terjangkau. Program ini dirancang untuk menjangkau para pelari sekaligus masyarakat luas yang ingin menikmati pengalaman berlari di Kota Bandung.

Kegiatan bank bjb Bandoeng 10K berlangsung pada 17 Mei 2026 dengan lokasi start dan finish di Kantor Pusat bank bjb hingga Balai Kota Bandung. Melalui program promo ini, bank bjb memberikan tiket lari kepada nasabah maupun calon nasabah yang mengikuti skema program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi, program ini menjadi bagian dari rangkaian The Ultimate 10K Series 2026 yang digagas bank bjb bersama Kompas serta Pemerintah Kota Bandung sebagai upaya menggabungkan olahraga, pariwisata, dan ekonomi dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Periode program berlangsung mulai 17 Maret 2026 hingga 9 April 2026, selama kuota masih tersedia, dengan total kuota sebanyak 250 tiket lari yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Program ini terbuka bagi nasabah baru maupun nasabah existing, sehingga memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam event lari bergengsi ini.

Untuk mengikuti promo ini, syaratnya juga sangat mudah. Cukup menabung atau menempatkan dana sesuai skema yang tersedia yaitu melalui skema bjb Tandamata Rencana, lock dana bjb Tandamata, dan bjb prioritas