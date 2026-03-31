Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

bank bjb Mudahkan Akses Bandoeng 10K, Ada Promo Nabung Jadi Tiket Lari

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |14:33 WIB
bank bjb hadirkan program promo bank bjb Bandoeng 10K. (Foto: dok bank bjb)
A
A
A

BANDUNG - bank bjb kembali menghadirkan inovasi menarik melalui program promo bank bjb Bandoeng 10K yang memberikan kesempatan mendapatkan tiket lari dengan cara yang mudah dan terjangkau. Program ini dirancang untuk menjangkau para pelari sekaligus masyarakat luas yang ingin menikmati pengalaman berlari di Kota Bandung.

Kegiatan bank bjb Bandoeng 10K berlangsung pada 17 Mei 2026 dengan lokasi start dan finish di Kantor Pusat bank bjb hingga Balai Kota Bandung. Melalui program promo ini, bank bjb memberikan tiket lari kepada nasabah maupun calon nasabah yang mengikuti skema program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi, program ini menjadi bagian dari rangkaian The Ultimate 10K Series 2026 yang digagas bank bjb bersama Kompas serta Pemerintah Kota Bandung sebagai upaya menggabungkan olahraga, pariwisata, dan ekonomi dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Periode program berlangsung mulai 17 Maret 2026 hingga 9 April 2026, selama kuota masih tersedia, dengan total kuota sebanyak 250 tiket lari yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Program ini terbuka bagi nasabah baru maupun nasabah existing, sehingga memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam event lari bergengsi ini.

Untuk mengikuti promo ini, syaratnya juga sangat mudah. Cukup menabung atau menempatkan dana sesuai skema yang tersedia yaitu melalui skema bjb Tandamata Rencana, lock dana bjb Tandamata, dan bjb prioritas 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement